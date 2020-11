Fenerbahçe'nin gençleri gümbür gümbür geliyor

27 Kasım 2020 Cuma, 11:01

Fenerbahçe'de geçen sezonun son 8 maçında teknik direktörlük yapan şimdi ise Fenerbahçe Futbol Akademi Genel Koordinatörlüğü görevini yürüten Tahir Karapınar, çalışmalarını ve hedeflerini anlatıp çok özel açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu, Erol Bulut ile olan iletişiminden Samandıra'da yapılması planlanan büyük projeye kadar her konuda Skorer'den Nergis Aşkın'a samimi açıklamalarda bulundu. Öte yandan Karapınar, 15'lik yıldız için teknik direktör Erol Bulut ile Karagümrük maçı öncesi yaptığı konuşmayı da anlattı.

Tahir Karapınar'ın yaptığı açıklamaların soru ve cevapları şöyle:

Fenerbahçe'ye geliş süreciniz nasıl oldu? Sizi ilk kim aradı ve neler hissettiniz?

- Futbol dünyası çok küçük. Herkes birbirini tanıyor. Bizim de sportif direktörümüz Emre Belözoğlu ile tanışıklığımız vardı. Birlikte de oynamıştık, benim son zamanlarım onun ilk zamanlarıydı. Yakın arkadaşlarımız da vardı. Emre'yle ben zaten genç milli takımlarda çalıştığım için bazen fikir alışverişinde bulunuyorduk. Genç oyuncularla ilgili bana bazı oyuncuları soruyordu. Futbolla ilgili fikirlerimiz örtüşüyordu. Onunla bu konularla ilgili konuşuyorduk.

Daha sonra Emre futbol koordinatörlüğü ile ilgili böyle bir düşüncesi olduğunu, böyle bir şey (futbol akademi genel koordinatörlüğü) düşünüp düşünmediğimi sordu.

Ben de bunun çok onur verici bir teklif olduğunu dile getirdim. Sonrasında başkanımız Ali Koç ile de yapılan görüşmenin ardından göreve başladım ve A takımın son sekiz haftası da buna dahil oldu.

A Takım zor bir süreçten geçiyordu. Bir taraftan puan kayıpları, bir taraftan taraftar baskısı... Bunlar sizi hiç düşündürdü mü?

- Hiç acabam olmadı. Ben hem eğitimim hem tecrübemle bu işi kaldırabileceğini düşündüm. Zor bir süreçti ama yeni bir hocanın gelmesi, her şeyin planlı programlı yapılabilmesi için bu dönemin böyle geçirilmesi gerekiyordu, ben de bu teklifi kabul ettim. Benim için heyecanlı, onurlu ve gururlu bir dönemdi. Bu görevden çok onur duydum. Hayatım boyunca hem insan olarak hem de futbol kariyerimde, ailemi, memleketim Tire'yi, bende emeği olanları, eşimi, çocuklarımı gururlandırmak en büyük hayalimdi. Fenerbahçe çok büyük, saygın ve saygılı bir kulüp, bir camia. Bir Altay efsanesi olarak Fenerbahçe'de görev yapmak benim için çok büyük onur.

Şu anda altyapının durumu nedir ? Koronavirüs sizi de etkiledi mi ?

- Yaklaşık üç aydır çalışıyoruz altyapıda bütün yaş gruplarıyla.

Önce U-19 ve U-17 gruplarıyla başladık. Sonra velilerin de isteğiyle, oyuncular çok zor durumdaydı çok ara verdikleri için tüm kuralları dikkate alarak devam ettik.

Çok ciddi tedbirler aldık tabi ki. Fakat bu son alınan kararlar bizi biraz ara vermeye itti. Tabi zor bir süreç. Ama yapılacak bir şey yok. Önce sağlık diyoruz. İnşallah bu zor süreci en kısa sürede atlatırız.

Sportif Direktör Emre Belözoğlu yaptığı bir açıklamada, Fenerbahçe'nin altyapıya daha çok önem vereceğini söyledi. Mutlaka birlikte kararlar almışsınızdır. Yeni olarak neler göreceğiz ?

- Hem sportif direktörümüz hem başkanımız çok vizyonlu insanlar. Her şey planlı şekilde gidiyor. Altyapımızda çok değişiklikler yapmayı düşünüyoruz. Yani U17 ve U19 takımlarımızı Samandıra'ya taşımayı düşünüyoruz. Burada bazı değişiklikler yapmayı düşünüyoruz. Bilimi kullanmak istiyoruz. A takıma yetiştireceğimiz oyuncuların, hayata hazırlayacağımız oyuncuların, eğitimlerine ve karakter gelişimlerine çok dikkat ediyoruz. Sadece yetenek değil, eğitim ve karakter de önemli. Oyuncuların B planlarının olması çok önemli. Biz bu konularda da onları en iyi şekilde eğitmek istiyoruz. Onların hayata hazırlanmasını istiyoruz. Her altyapı oyuncusu profesyonel olamıyor ama Fenerbahçe'ye bir aidiyet duygusu olmasını istiyoruz. Bu konularda çeşitli çalışmalarımız, projelerimiz var. Şu anda Süper Lig'de 28 kişilik kadrolar içinde alt yapıdan en az dört oyuncu bulundurma zorunluluğu var.

Fakat bu dört oyuncunun 15-18 yaş arasındaki üç sezonu o kulüpte lisanslanmış olması gerekiyor. Örneğin 16-17 yaşındaki oyuncular bu dört kişi arasına giremiyor. Bu değişmeli, alt yapıdan yetiştiği halde 18 yaşına gelmediği için bu kriter içerisine girmeyen ya da yeterince potansiyeli olmadığı halde bu kriteri karşıladığı için kadroda tutulan oyuncular olabiliyor. Bu kuralın gözden geçirilmesini ve sağlıklı bir yapıya kavuşmasını istiyoruz.

"VANTAJIMIZ EROL HOCANIN VE EMRE BELÖZOĞLU'NUN OLMASI"

U-17 ve U-19 takımlarını Samadıra'ya taşıma süreci ne zaman hayat bulur sizce ?

- U-17 ve U-19 takımı Samandıra için 1 seneyi bulur herhalde. En kısa zamanda yapmak istiyoruz. U-17 ve U-19 takımlarındaki oyuncular A takıma aday oyuncular. Onların orada olması, A takımla birlikte antrenman yapması, bizim de iletişim halinde olmamız, onların takıma daha çabuk adapte olmalarını sağlayacak. Orada rol modellerini görecekler. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde de yeni binamız yapılıyor. Bunların yanında tabii ki önemli olan eğitim, hocalarımızın eğitimi bizim için çok önemli. Her şeyi yapmayı düşünüyoruz yani. Bizim en büyük avantajımız Erol hocanın ve Emre Belözoğlu'nun olması. Sürekli iletişim halindeyiz. Önümüzdeki yıllarda altyapımızdan oyuncuların A takımda oynayacağını düşünüyorum.

"ALT YAPIDA DA SCOUT EKİBİMİZ VAR"

Avrupa'dan ve Türkiye'den birçok oyuncu izliyorsunuzdur mutlaka. Bu oyuncuların altyapıya geri kazanımları da oluyordur. Bu tarz transferler yapacak mısınız takımlara?

- Bizim alt yapıda da scout ekibimiz var. Tabii ki Avrupa'yı ve Türkiye'yi de takip ediyoruz. Şu anda Kovid-19 dolayısıyla zor bir dönem. Sadece görüntü olarak izleyebiliyoruz ama burada önemli olan oyuncuyu transfer etmek değil yetiştirdiğimiz oyuncuları da aldığımız oyuncuları da yeterli bilgi, taktik açısından geliştirmek.

Biz çok çabuk tüketen bir toplumuz. Büyük takımlara geldiğinde oyuncular çok çabuk tükeniyorlar. Biz her konuda oyuncularımızı hazırlamak istiyoruz. Önemli olan bizim transfer etmek istediğimiz oyuncular değil, elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmek, onlara en iyi eğitimi vermek ve A takıma hazırlamak, Türk futboluna armağan etmek.

Karagümrük karşılaşmasında Arda Güler'i kadroda gördük. Kendisi için neler söylersiniz ? Ayrıca genç oyuncular sizce direkt Avrupa'ya gitmeli mi ? Yoksa ülkelerinde oynamalılar mı bir süre ?

- Arda Güler bizim A takımımızdaki yetenekli oyunculardan biri. Karagümrük maçında Erol hocayla da konuştuk, onun kadroda olması bile Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı. Ama böyle oyuncularımız gerçekten var. Bu oyuncuları değerlendirmeyi düşünüyoruz. Biz Fenerbahçe olarak oyunculara yatırım yapıyoruz, onlara aile gibi burada bakıyoruz emek harcıyoruz, maddi ve manevi bir çok fırsatlar sunuluyor kendilerine. Onun için burada yetiştirdiğimiz bir oyuncunun hemen Avrupa'ya gitmesi bana çok doğru gelmiyor. A takımda oynayıp Fenerbahçe'ye bir şeyler kazandırıp gitmeleri daha iyi olur. Ama oyuncularımızın tabii ki Fenerbahçe'de oynamasını çok isteriz. Direkt Avrupa'ya gitmektense Fenerbahçe'de oynayıp bir şeyler katıp gitmesini tercih ederiz.

Gündemde çoğu zaman genç oyuncuların oynatılmadığı konuşuluyor. Siz buna katılıyor musunuz ? Bir dönem konuşulan rezerv lig ve pilot takım projeleri için ne fikirleriniz nedir ?

- Genç futbolcuların oynatılmadığına hem katılıyorum hem katılmıyorum. Oyuncular çok mücadele etmeli. Çok çalışmalı. Çünkü forma giymek çok kolay değil. O mücadeleyi vermeleri lazım oyuncuların. Oyuncular biraz kolay istiyorlar tabii ki formayı. Ülkemizin ve Türk futbolunun ekonomik şartlarından dolayı bundan sonra daha çok genç oyuncunun oynayacağını ve genç oyuncu yetiştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Ben bu şekilde düşünüyorum. Genç oyunculara onun için çok önem veriyoruz. Rezerv ligle ilgili federasyonumuzun bize sunduğu kriterler bize çok uygun gelmedi. Daha önce de bu denendi. Rezerv ligin oyuncuyu çok geliştireceğini düşünmüyorum.

Tabii ki kriterler değişir yani kulübe uygun, oyuncunun gelişimine uygun kriterler olursa bunları konuşmak isteriz Federasyonumuzla. Pilot takım uygulamasına sıcak bakıyorum. Çünkü oyuncuların gerçek ligde, sert ligde oynamasını ve yetişmesini istiyorum. Tecrübe kazanmasını istiyorum. Daha çok oyuncu oynatabiliriz pilot takım olursa. Pilot takım konusunda da ne yapabiliriz diye düşünüyoruz tabii ki.

Semih Şentürk Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde antrenör olarak göreve başladı. Siz neler söylersiniz Semih hoca için ? Sizce antrenör olmak mı daha zor futbol oynamak mı ?

- 20 yıl futbol oynadım, futbol çok kolaymış. Antrenörlük çok zor. Bu konuda gerçekten tecrübeliyim, kesinlikle bunu söyleyebilirim. Bunu Semih'te de gördük. Semih, bizim için rol model. Fikirtepe'de yaşamış bizim tesislerimizde, Dereağzı'nda yaşamış bu havayı solumuş. Burada zorluklar yaşamış ve bu zorluklardan Fenerbahçe A takımda oynamış, A milli takımımızda oynamış, Avrupa Şampiyonası'nda milli takımlarda bizi temsil etmiş çok büyük başarılar kazanmış bir oyuncu. Bizim alt yapımızda birbirinden değerli hocalar var. Hepsi değerli bizim için ama tabii ki Semih bir rol model oyuncular için. Semih buraya geldi onun da bir hikayesi yazılabilirdi aslında. U-17 takımıyla tanıştırdım onu.

Çok heyecanlandı, ilk anda konuşmakta zorlandı. Onu takdir ediyorum; Semih çok büyük bir kariyer. Fenerbahçe U-14, U-15 takımlarında yardımcı antrenör ve bireysel forvet antrenörü yaptık. Kariyerli oyuncular genellikle futbol kariyerlerinden sonra bazı görevleri istemeyebilirler. Ancak Semih alçakgönüllülükle ve büyük heyecanla kabul etti. Semih'ten genç oyuncularımızın öğrenecek çok şey var. Semih'in de hem hocalardan hem oyunculardan öğreneceği şeyler var. Yani Semih hem öğrenecek hem öğretecek. Buradan inşallah kendini geliştirip iyi bir teknik direktör olarak Türk futboluna hizmet eder. Bizim planlarımız içinde var zaten.

Erol hoca ve Emre'yle sürekli konuşuyoruz. Bazı planlarımız var. Bazen buraya A takımdan oyuncuları getirip bizim oyuncularımızla idmana çıkmasını istiyoruz. Böyle planlarımız var. Semih'i görünce oyuncular çok şaşırdı tabii ki. Forvetler çok sevindi. Fenerbahçe camiası için, Fenerbahçe altyapısından yetişmiş bir hocanın burada olması taraftarımızı da heyecanlandırdı diye düşünüyorum.



Kaynak:DHA