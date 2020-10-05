Fenerbahçe'nin sürpriz golcüsünün sırrı!

05 Ekim 2020 Pazartesi, 08:37

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını son 12 saatte de sürdürürken, sürpriz bir isim kadroya dahil oldu. Sarı-lacivertli ekip son olarak kadrosuna 24 yaşındaki Kemal Ademi’yi kattı.

Kemal Ademi, 23 Ocak 1996 Schwenningen, Almanya doğumlu futbolcu. 24 yaşında ve 1,98 boyundaki futbolcu forvet bölgesinde görev almakta. Kemal'in lakabı 'kule'.

Fenerbahçe’nin Basel takımından kadrosuna kattığı Kemal Ademi, Basel formasıyla çıktığı toplam 45 maçta 15 gol 6 asist kaydetti.

Ademi geçen sezon İsviçre 2. Lig ekibi Neuchâtel Xamax'dan bedelsiz olarak Basel'e transfer olmuştu.