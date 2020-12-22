Fenerbahçe’nin yaşayacağı olası puan kaybı Erol Bulut’un sonunu hazırlayabilir

22 Aralık 2020 Salı, 06:00

Eskiden Kadıköy’ün ağırlığı vardı. Şimdi bu ağırlık artık ortadan kalktı. Seyirci faktörünün ne kadar önemli olduğunu bir kez gördük. Teknik direktör Erol Bulut ipin ucunda. Hocanın peş peşe yenilgilerden sonra bugünlere gelmesi dahi mucize. Eğer ortada bir başarısızlık varsa bu işte ısrarcılık zarar getirir. Fenerbahçe Erol Bulut’la zarar görüyor.

Başakşehir maçında yaşanacak olası puan kaybı karşılıklı yol ayrımını getirebilir. Bu maç, ya kazanılacak, ya kazanılacak.

SAKATLIKLAR SIKINTI

Gaziantep maçında görev yapamayan Samatta, Perotti, Valencia, Lemos ve Tolga Başakşehir mücadelesinde de kadrodaki yerini alamayacak. Cezasını tamamlayan Altay kaleye geri dönüyor.

Ancak bu kez de sarı kart cezalısı Pelkas takımını yalnız bırakacak. Erol Bulut, kritik Başakşehir sınavında yine kadroyu değiştirmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe, Başakşehir maçının ardından hafta sonunu bay geçirecek ve yaklaşık 10 günlük araya girecek.

Yönetimde, olası bir teknik adam değişikliği için bu aranın son fırsat olduğu görüşü hakim. Ayrıca zirveyle fark açılmadan harekete geçilip, gerekli değişimin yapılmasını isteyenler de var.