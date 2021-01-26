Fenerbahçe’nin yeni transferi Osayi-Samuel'den 4.5 yıllık imza

Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna sarı-lacivertli renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

İHA
26 Ocak 2021 Salı, 10:47
Fenerbahçe’nin yeni transferi Osayi-Samuel'den 4.5 yıllık imza
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Fenerbahçe’nin Queens Park Rangers’tan kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel, İstanbul’a geldi.
Fenerbahçe’nin transferi konusunda kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, İstanbul’a geldi.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inen başarılı oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4.5 sezonluğuna sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.


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