Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz ameliyat!
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, ameliyat edildi.
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, ameliyat edildi.
FB TV'de 'Gündem Özel' programına katılan kulüp başkanı Ali Koç, tecrübeli oyuncunun beklenmedik şekilde ameliyata alındığını belirtti.
Ali Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Max Kruse beklenmedik şekilde saat 19.00'da ameliyata alındı. Oyuncumuz apandisit ameliyatı oldu. Ameliyatı yaklaşık 2 saat sürdü. Max Kruse bu sene talihsiz bir dönem geçiriyor."
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