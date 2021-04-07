Fenerbahçe'ye Malatya deplasmanında coşkulu karşılama

Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Malatya'ya geldi.

DHA
07 Nisan 2021 Çarşamba, 19:15
Fenerbahçe'ye Malatya deplasmanında coşkulu karşılama
Abone Ol google-news

Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Malatya'ya geldi.
İstanbul'dan kalkan uçakla saat 18.15'te Malatya Havalimanı'na inen sarı lacivertli kafileyi taraftarlar karşıladı. Özellikle takım direktörü Emre Belezoğlu'na destek tezahüratları yapan taraftarlar, meşale yakarak futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Havalimanından otobüsle ayrılan Fenerbahçe kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler