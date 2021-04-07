Fenerbahçe'ye Malatya deplasmanında coşkulu karşılama
Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Malatya'ya geldi.
Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Malatya'ya geldi.
İstanbul'dan kalkan uçakla saat 18.15'te Malatya Havalimanı'na inen sarı lacivertli kafileyi taraftarlar karşıladı. Özellikle takım direktörü Emre Belezoğlu'na destek tezahüratları yapan taraftarlar, meşale yakarak futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Havalimanından otobüsle ayrılan Fenerbahçe kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.
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