Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike!

14 Mayıs 2021 Cuma, 09:19

Süper Lig'de zirve yarın oynanacak maçlarla şekil alacak ve sezonu üçüncü sırada bitirecek takım, Avrupa vizesi için Türkiye Kupası finalinin sonucunu bekleyecek. Şampiyon olan ekip Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılırken ikinci sırada yer alan takım, en büyük kupada ön eleme oynayacak. Bu bağlamda Fenerbahçe rakiplerin kaybedeceği olası puan kayıpları ile kendisini Şampiyonlar Ligi veya ön elemesine atmak istiyor.

Ligi üçüncü bitiren takımın kaderini ise Türkiye Kupası belirleyecek. Halen lig üçüncüsü olan Fenerbahçe'nin gözü Beşiktaş ile Antalyaspor'un karşılaşacağı finalde olacak.

UEFA'nın yeni statüsüne göre Avrupa Ligi'ne Türkiye'nin kupa şampiyonu katılacak. Beşiktaş'ın kupayı kazanması durumunda Fenerbahçe’nin rotası Avrupa Ligi olacak. Antalyaspor kupayı alırsa Fenerbahçe (Sezonu üçüncü sırada bitirmesi durumunda) UEFA'nın yeni turnuvası olan Konferans Ligi'ne gidecek.

Hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi'nden uzak kalmak, sarı-lacivertliler için önemli bir gelir kaybı anlamına geliyor. Bu 3 organizasyon arasında büyük gelir farkı bulunuyor.

PARA ÖDÜLLERİ DEĞİŞTİ!

ŞAMPİYONLAR LİGİ: Gruplara katılım 15 milyon Avro… Galibiyet 2.7 milyon Avro… Beraberlik 900 bin Avro.

AVRUPA LİGİ: Gruplara katılım 2.92 milyon Avro… Galibiyet 575 bin Avro… Beraberlik 190 bin Avro…

KONFERANS LİGİ: Para ödülleri henüz açıklanmadı. Ancak UEFA'ya yakın kaynaklar, ödüllerin Avrupa Ligi'nden (Toplam 8.5 milyon Avro) az ama bu rakama yakın olacağını ifade ediyor.