Fenerbahçe'yi üzen ölüm

05 Nisan 2021 Pazartesi, 14:21

Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi, taraftar gruplarının sevdiği isim olan iş insanı Oğuzhan Sarıoğlu evinde ölü bulundu. Bir süredir evde koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenilen Sarıoğlu'nun kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi iş insanı Oğuzhan Sarıoğlu(41), Beyoğlu Cihangir'de yaşadığı evde ölü bulundu. Sarıoğlu'ndan bir süredir haber alamayan arkadaşı sabah saatlerinde evine gitti. Kapı zilini uzun süre çalmasına rağmen kapı açılmayınca çilingir çağrıldı. Çilingir yardımıyla içeri giren arkadaşı, Oğuzhan Sarıoğlu'nun koltukta hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sarıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Bir süredir evde koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenilen Sarıoğlu'nun kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.