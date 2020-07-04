Ferdi Fenerbahçe'yi uçurdu

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 22:01

Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe’yi ağırladı. Maç 2-1 sona erdi.

1. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Vedat’ın yerden verdiği pasta Deniz’in gelişine yaptığı vuruşunda kaleci Beto topu kornere çeldi.

4. dakikada sol kanatta topla buluşan Berkan’ın ceza sahası içine ortasında Wilzcek’in topu göğüsüyle yumuşatarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Altay oyun alanı içine çeldi.

9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz’in ceza sahası içine yerden verdiği pasta Vedat’ın gelişine yaptığı vuruşu kaleci Beto oyun alanı içine çeldi.

25. dakikada sol tarafta topla buluşan Hasan’ın ceza sahasına verdiği pasta Ferdi’nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

36. dakikada ceza sahası içine açılan ortada topla buluşan Vedat meşin yuvarlağı Ferdi’ye verdi. Ferdi’nin gelişine yaptığı vuruşta top direğe çarpıp auta çıktı.

45+2. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Ferdi’nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0.

2. yarıda Göztepe 66. dakikada Soner Göztepe'yi umutlandırdı.

90 artı 1'de Serdar kırmızı kart gördü.

Maç da 2-1 bitii.

Fenerbahçe 2 - Göztepe 1

STAT: ÜLKER

Hakemler: Bahattin Şimsek xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Kısal xx

Fenerbahçe: Altay xx, Dirar xx, Serdar xx, Falette xx, Hasan Ali xx, Tolgay xx, Gustavo xx, Deniz xx, Ferdi xxxx, Ozan xx, Vedat Muriqi xx

Yedekler: Harun, Emre Belözoğlu, Mevlüt, Allahyar, Zajc, Jailson, Murat, Ömer, Cenk, Emir

Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Titi xx, Alpaslan xx, Berkan xx, Soner xx, Borges xx, Mossoro xx, Tripic xx, Serdar ? (Napoleoni dk. 23 x), Wilczek xx

Yedekler: Mehmet, Castro, Kerem, Poko, Ege, Metin, Yalçın, Atınç, Murat

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Ferdi (dk. 25 ve 45+2) (Fenerbahçe), 66 Soner.



