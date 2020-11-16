Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber

Hollanda Futbol Federasyonu, Hollanda u-21 Milli takımına davet edilen Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2020 Pazartesi, 12:59
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Fenerbahçe'nin gelecek vaadeden oyuncusu Ferdi Kadıoğlu sakatlığı nedeniyle Hollanda u-21 Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. Hollanda Futbol Federasyonu sakatlığın detayları hakkında bir bilgilendirme yapmadı. 


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