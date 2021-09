Ferhan Şensoy: Çok üretti, kendini tüketti

01 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Türk sanat dünyasının duayen ismi Ferhan Şensoy, dün gece 70 yaşında hayatını kaybetti. Şensoy’un ölümünü kurucusu olduğu Ortaoyuncular Tiyatrosu sosyal medya hesaplarından, “Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun” sözleriyle duyurdu. Şensoy için yarın (2 Eylül) saat 13.00’te Ses Tiyatrosu’nda sınırlı katılım ile tören düzenlenecek. Ardından Teşvikiye Camii’nde ikindide kılınacak cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Kabristanı’nda defnedilecek.

Şensoy’un ölümünün ardından kızı Müjgan Ferhan Şensoy sosyal medya hesabından “Babam uçtu göklere...” yazarken diğer kızı Derya Şensoy ise “Çok ama çok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacım” ifadesini kullandı.

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nden yapılan açıklamada, Ferhan Şensoy’un ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

NE DEDİLER?

- Dikmen Gürün (Gazetemizin tiyatro yazarı): Ferhan Şensoy’u methederek başlamayacağım söze. Onu tanımayan var mı? Onun zekâsını, onun oyunlarına, kitaplarına yansıyan dil ustalığını bilmeyen var mı? Ferhan Şensoy, 1980 yılında kurduğu Ortaoyuncular’ın 40. yılını kutlamaya hazırlanıyordu 2020 Martı’nda, o unutulmaz “Şahları Da Vururlar”ın yeni versiyonu ile. Ama, pandemi şahları da vurdu ve Ferhan’ın sayesinde soluklanmış olan Ses-1885’in perdeleri açılamadı. Ortaoyuncular Ferhan’ın tanımıyla, “çok sesli bir tiyatro” olarak yıllardır güldürünün, hicvin Ferhanca örneklerini sundular. Politik tiyatronun en vurucu örneklerini keyifle çıkardılar “güldürü sandığının” içinden. Aristofanes’in oyunlarından Boris Vian’dan “Kahraman Bakkal Süpermarket’e Karşı”ya ve de bugüne kadar 2 binden fazla oynanmış olan “Ferhangi Şeyler”e kadar daha pek çok oyun onun yaratıcı dehasının köşe taşları olarak aklımızda, kalbimizde yer etti. Erken gittin be sevgili Ferhan bu dünyadan. Daha söyleyecek çok sözün vardı senin bizlere...

- Ataol Behramoğlu (Gazetemiz yazarı): Sevgili Ferhan Şensoy’umuzu kaybettik. Bu büyük kaybı şu kötü ve karanlık günlerde yaşıyor olmamız acımızı artırıyor. Fakat onun da özlediği aydınlık, güzel Türkiye’ye ulaşmamız yakındır. Sevgili Ferhan, adın Türk tiyatrosunda sonsuzca yaşayacak.

- Bedri Baykam (Gazetemiz yazarı): Sanat dünyamızın muhteşem yaratıcı ismi, tiyatromuzun yeri doldurulmaz duayenlerinden, Sanatçılar Girişimi’nin en değerli kurucu üyelerinden, çok değerli dostumuz Ferhan Şensoy’un vefatını derin bir teessür ve acı ile öğrendim. Ülkemizin sanat ortamında asla unutulmayacak olan sevgili Ferhan’ın her düşüncesini, tiyatro ve sanat dünyamız için ortaya koyduğu her özgürlükçü idealini yaşatmak için bu ülkenin sanatçıları, yaratıcı insanları ve aydınları olarak her gün mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye’de faşizme karşı daima demokrasi, insan hakları ve ödünsüz sosyal mücadeleyi savunan değerli arkadaşımız Ferhan Şensoy, bundan böyle sonsuz hayatına geçiş yapan bir efsane…Anılarıyla kalbimizde her zaman tüm tazeliği ile kalacak, kahkahaları zengin kimliği ve anekdotları hiçbir zaman belleğimizden düşmeyecek! Bulunduğu her mekânı cennete çeviren Ferhan, gittiğin yerde de saçacağın kahkahalar eksik olmasın!

- Zeliha Berksoy (Oyuncu): Bu dünyadan Ferhan Şensoy geçti... Tiyatromuz’da son 45 yılımızın politik kabare tarzında en değerli yazarı...ustası, Haldun Taner’den sonra. Şair, yazar, oyun yazarı, oyuncu... Ortaoyuncular Tiyatrosu’nun kurucusu...Ses Tiyatrosu’nu kendi yaptığı turnelerle, oyuncu nefesi ile restore ettirip İstanbul’a kazandıran. Ses Tiyatrosu’nun ruhu... Benim canım dostum... Işıklar içinde uyu.

- Mehmet Nuri Ersoy (Kültür ve Turizm Bakanı): Tiyatro ve sinema dünyamız büyük bir çınarını kaybetti. Ferhan Şensoy’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kederli ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

- Kemal Kılıçdaroğlu (CHP Genel Başkanı): Tiyatromuzun kıymetli üstadı Ferhan Şensoy’un vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Ülkemiz büyük bir sanatçısını kaybetti. Ailesine, sevenlerine, sanat camiasına, ülkemize başsağlığı diliyorum.

- Ahmet Mümtaz Taylan (Oyuncu): Kül yutmaz mizahıyla tiyatromuzun dağarcığının gelişmesine unutulmaz katkıları olmuş bir ustayı kaybettik. Çok daha güzel günler görmeyi hak ediyordu. Nur içinde yatsın.

- Mert Fırat (Oyuncu): İlham olduğun, çığır açtığın meslek hayatımızın medarı iftiharı, ustamız, dik duruşunla, hiç durmayan üretme azminle bizlere hep ışık oldun. Yattığın yer incitmesin, devrin hep daim oldu, daim olacak.