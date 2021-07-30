30 Temmuz 2021 Cuma, 00:00

İstanbul Büyükşehir Belediye’sinin üç ayda bir çıkan ‘İST’ isimli dergisi için Tolga Akyıldız’a konuşan usta oyuncu Ferhan Şensoy, Beyoğlu’nun çöküşünü büyük bir hüzünle izlediğini belirtti.

Şensoy, “I·stanbul, o¨zellikle Beyogˆlu benim c¸ocuklugˆumun, genc¸ligˆimin c¸ok gu¨zel platosuydu. S¸imdi baktıgˆımda bana o gu¨zel yılları anımsatan hic¸bir s¸ey yok! Anılarımın u¨zerinden dozerle gec¸ildi… Ses-1885’i korumak gibi bir go¨revim olmasa I·stanbul’a, Beyogˆlu’na ayak basmam! Orta yolcu biri degˆilim; sanatta da gu¨ndelik hayatta da bo¨yle bir tavrı kabul etmiyorum. Sagˆ parti sec¸meninden oy devs¸irmeye c¸alıs¸an politikacıları c¸ok go¨rdu¨k, bugu¨ne dek bas¸arılı olduklarına tanıklık etmedik. Egˆilip bu¨ku¨lme devrinde degˆiliz. Tu¨rkiye’yi aydınlıgˆa c¸ıkarma gibi bir mesuliyetimiz var! Belki o gu¨n gelirse, Beyogˆlu yine bir ku¨ltu¨r sanat merkezi olur, ben de tekrar sokagˆa c¸ıkarım” diye konuştu.

Şensoy, internet ve sosyal medya ile ile arasının nasıl olduğu sorusuna “I·nternetle aram yok, ‘interflu’yum. ‘E c¸ızgı mail’ adresim yok. Sosyal medya bana hic¸bir s¸ey ifade etmiyor” yanıtını verdi.

“BİR DİZİDE OYNAYIP HEMEN MEŞHUR OLMAK İSTİYORLAR”

“Genc¸ sanatc¸ılara nasıl bir yo¨ntem ya da bakıs¸ ac¸ısı o¨nerirsiniz?” sorusunu da yanıtlayan Şensoy, “Genc¸ sanatc¸ılara bir yo¨ntem ya da bakıs¸ ac¸ısı o¨neremem. Tiyatro egˆitimimi Fransa’da yaptım. Jero^me Savary’nin Magic Circus’u¨nde asistan ve oyuncuydum. Kanada’da, Montre´al’de u¨nlu¨ oyuncu Monique Mercure ile tek kis¸ilik Ce Fou De Gogol (S¸u Gogol Delisi) oyunumu sahneye koydum. Tu¨rkiye’ye do¨nu¨nce degˆis¸ik tiyatrolarda oyuncu olarak c¸alıs¸tım. S¸ahları da Vururlar oyunumu yazınca, ustam Haldun Taner’den icazet alarak kendi tiyatromu, Ortaoyuncular’ı kurdum. Kendimi hep s¸anslı buldum; Ferhan s¸anslı demek zaten. Tabii bunlar is¸in go¨ru¨nen kısmı! Go¨ru¨nmeyen kısmında bu¨yu¨k mu¨cadeleler, c¸ok fazla emek, bolca sabır, go¨zyas¸ı, parasızlık var. Bu yolda yu¨ru¨mek isteyenin gayretkes¸ olması gerek. S¸imdiki genc¸lerde o gayreti go¨remiyorum; bir dizide oynayıp hemen mes¸hur olmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.