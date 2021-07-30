Ferhan Şensoy: 'Türkiye’yi aydınlığa çıkarma gibi bir mesuliyetimiz var'
Tiyatronun usta ismi Ferhan Şensoy, Galatasaray Lisesi’nde geçirdiği yıllarda sokaklarını arşınladığı Beyoğlu’nun son durumuna çok üzüldüğünü söyledi. Şensoy ayrıca, "Eğilip bükülme devrinde değiliz. Türkiye’yi aydınlığa çıkarma gibi bir mesuliyetimiz var" diye konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye’sinin üç ayda bir çıkan ‘İST’
isimli dergisi için Tolga Akyıldız’a konuşan usta oyuncu Ferhan Şensoy,
Beyoğlu’nun çöküşünü büyük bir hüzünle izlediğini belirtti.
Şensoy, “I·stanbul, o¨zellikle Beyogˆlu benim
c¸ocuklugˆumun, genc¸ligˆimin c¸ok gu¨zel platosuydu. S¸imdi baktıgˆımda bana o
gu¨zel yılları anımsatan hic¸bir s¸ey yok! Anılarımın u¨zerinden dozerle
gec¸ildi… Ses-1885’i korumak gibi bir go¨revim olmasa I·stanbul’a, Beyogˆlu’na
ayak basmam! Orta yolcu biri degˆilim; sanatta da gu¨ndelik hayatta da bo¨yle
bir tavrı kabul etmiyorum. Sagˆ parti sec¸meninden oy devs¸irmeye c¸alıs¸an
politikacıları c¸ok go¨rdu¨k, bugu¨ne dek bas¸arılı olduklarına tanıklık
etmedik. Egˆilip bu¨ku¨lme devrinde degˆiliz. Tu¨rkiye’yi aydınlıgˆa c¸ıkarma
gibi bir mesuliyetimiz var! Belki o gu¨n gelirse, Beyogˆlu yine bir ku¨ltu¨r
sanat merkezi olur, ben de tekrar sokagˆa c¸ıkarım” diye konuştu.
Şensoy, internet ve sosyal medya ile ile arasının nasıl olduğu
sorusuna “I·nternetle aram yok, ‘interflu’yum. ‘E c¸ızgı mail’ adresim yok.
Sosyal medya bana hic¸bir s¸ey ifade etmiyor” yanıtını verdi.
“BİR DİZİDE OYNAYIP HEMEN MEŞHUR OLMAK İSTİYORLAR”
“Genc¸ sanatc¸ılara nasıl bir yo¨ntem ya da bakıs¸ ac¸ısı o¨nerirsiniz?” sorusunu da yanıtlayan Şensoy, “Genc¸ sanatc¸ılara bir yo¨ntem ya da bakıs¸ ac¸ısı o¨neremem. Tiyatro egˆitimimi Fransa’da yaptım. Jero^me Savary’nin Magic Circus’u¨nde asistan ve oyuncuydum. Kanada’da, Montre´al’de u¨nlu¨ oyuncu Monique Mercure ile tek kis¸ilik Ce Fou De Gogol (S¸u Gogol Delisi) oyunumu sahneye koydum. Tu¨rkiye’ye do¨nu¨nce degˆis¸ik tiyatrolarda oyuncu olarak c¸alıs¸tım. S¸ahları da Vururlar oyunumu yazınca, ustam Haldun Taner’den icazet alarak kendi tiyatromu, Ortaoyuncular’ı kurdum. Kendimi hep s¸anslı buldum; Ferhan s¸anslı demek zaten. Tabii bunlar is¸in go¨ru¨nen kısmı! Go¨ru¨nmeyen kısmında bu¨yu¨k mu¨cadeleler, c¸ok fazla emek, bolca sabır, go¨zyas¸ı, parasızlık var. Bu yolda yu¨ru¨mek isteyenin gayretkes¸ olması gerek. S¸imdiki genc¸lerde o gayreti go¨remiyorum; bir dizide oynayıp hemen mes¸hur olmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.
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