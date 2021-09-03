Ferhan Şensoy'un cenazesinde büyük ayıp!
Usta sanatçı Ferhan Şensoy, dün Teşvikiye'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şensoy'un Galatasaray bayrağına sarılı tabutu Teşvikiye Cami'nden çıkarılırken, 4 kişilik bir grup "Beşiktaş" sloganlarıyla kalabalığın üstüne yürüdü
Türk tiyatrosunun usta ismi, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy, iç kanama nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Şensoy, dün İstiklal Caddesi'ndeki Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından Teşvikiye'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Büyük ustanın cenazesinde ise büyük bir saygısızlığa imza atıldı.
"FERHAN ŞENSOY OLDUĞUNU BİLSEYDİK..."
Cenaze aracı camiden çıktığı sırada tabutun üzerinde Galatasaray bayrağını gören 4 şahıs Beşiktaş lehine sloganlar atmaya başladı.
Kalabalığa doğru ilerleyen dört kişiye cenazedeki yurttaşlar tepki gösterdi.
Polis araya girerek şahısları gözaltına alıp Harbiye Polis Merkezine götürdü. 4 kişinin ifadesinde "Ferhan Şensoy olduğunu bilseydik yapmazdık, çok üzgünüz" dedikleri öğrenildi.
Video Haberler
- 27 bıçak darbesiyle öldürüldü! 'Amca' deyip elini öpmüş
- Hatalı sollama yaparken kazaya sebep oluyordu
- Gergin anlar: Beni yayından alınız!
- Caretta carettaları ezme iddiasında 2 kişi serbest
- Kan donduran görüntüler! Bıçaklama anı kamerada
- Şevket Çoruh, Ferhan Şensoy'la olan anısını anlattı
- Ters yöne girdi; otomobille kafa kafaya çarpıştı
- ‘Türkiye uçtu’ diyenlere böyle tepki gösterdi
- Saadet Partisi'nden 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' videosu
- Kılıçdaroğlu'ndan merak uyandıran videolu paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- Yeni koronavirüs yasakları geliyor
- Şensoy'un cenazesine damga vuran sözler
- AKP'li vekil hakkında harekete geçildi
- İşte 3. dozun koruma oranı
- Gergin anlar: Beni yayından alınız!
- Milyar dolarlık rant projesi hayata geçiyor!
- Çanakkale’de CHP’ye saldırı girişimi
- İmamoğlu için İYİ Parti iddiası
- Bakan Koca'dan kritik 'aktif vaka' açıklaması
- Emekli ve memur maaşları eridi