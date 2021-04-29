Eczacıbaşı VitrA, Ferhat Akbaş'a emanet

29 Nisan 2021 Perşembe, 11:53

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla takımın başına iki sezondur Chemik Police takımını çalıştıran deneyimli antrenör Ferhat Akbaş’ı getirdiğini duyurdu.

Sultanlar Ligi’nde bu sezon istediği performansı alamayan Eczacıbaşı VitrA, baş antrenör Marco Aurelio Motta ve yardımcı antrenör Alper Erdoğmuş ile sezon sonunda yollarını ayırmıştı. Polonya’da iki sene üst üste şampiyonluk yaşayan Ferhat Akbaş’ı kadrosuna katan kulüp, önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışı için önemli değişikliklerde bulundu.

35 yaşındaki deneyimli antrenör Ferhat Akbaş, iki sezon Chemik Police takımını çalıştırmış ve 2019-2020 sezonundaki Polonya Süper Kupa şampiyonluğunun ardından 2020-2021 sezonunda ise Polonya Kupası ve Polonya Ligi şampiyonu olmayı başarmıştı.

"ÜLKEME DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM"

Eczacıbaşı Spor Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla 2020-2021 sezonunda Ferhat Akbaş’la çalışacağını duyurdu:

"2021-2022 sezonu hazırlıklarına başlayan kulübümüz, takımın başına genç antrenör Ferhat Akbaş’ı getirdi. Geçtiğimiz sezon Polonya’nın Chemik Police takımını yöneten ve lig şampiyonluğu ile sezonu tamamlayan Akbaş, önümüzdeki sezondan itibaren takımımızı çalıştıracak."

Deneyimli antrenör, Eczacıbaşı Voleybol Takımının başarısından ve Türkiye’ye dönmekten çok mutlu olduğunu şu ifadelerle dile getirdi:

"Eczacıbaşı Spor Kulübü, Türk voleybol tarihine damga vurmuş, tüm dünyanın örnek aldığı, Türkiye'nin en büyük voleybol kulübü. Yıllar sonra ülkeme dönüşümü böyle bir çatı altında yaptığım için çok mutluyum. Bu köklü kulübün kupalarla dolu tarihini, dinamik bir yapılanma ve enerji dolu bir yaklaşımla daha da parlak bir geleceğe dönüştürmek için el ele vereceğiz. Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün müzesine yeni şampiyonluklar ve kupalar kazandırmak için çok çalışacağız.”