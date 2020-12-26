Feribot seferlerine hava engeli!

Çanakkale ve Kuzey Ege Denizi'nde yarın olumsuz hava şartlarının beklenmesi nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli arasında yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2020 Cumartesi, 20:57
Feribot seferlerine hava engeli!
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları beklenmesi nedeniyle yarın Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hattındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Gökçeada-Kabatepe hattında, Gökçeada'dan 08.00 ve 16.00, Kabatepe'den ise 10.00 ve 18.00 seferleri yapılmayacak.

Bozcaada-Geyikli hattında ise, Geyikli'den 09.00-18.00 ile Bozcaada'dan 16.00 seferleri yapılmayacak.


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