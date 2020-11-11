Fernando Gago futbola veda etti
Arjantin'in Velez takımında forma giyen Fernando Gago, futbolculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
Emeklilik kararını Instagram'dan yaptığı açıklamayla duyuran 34 yaşındaki Arjantinli Gago, "Profesyonel futbolcu olarak kariyerime son verme kararı aldım. 15 yıllık kariyerim boyunca çok güzel anların yanı sıra art arda gelen sakatlıklarla zor zamanlar da yaşadım. Hedeflerime ulaşmanın getirdiği mutluluk da bırakma kararımda etken oldu." ifadelerini kullandı.
Kariyerine ülkesinin Boca Juniors takımında başlayan orta saha oyuncusu Gago, 2006 yılı sonunda İspanya'nın Real Madrid ekibine transfer olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Gago, iki lig şampiyonluğu yaşadığı Real Madrid'den ayrıldıktan sonra İspanya'nın Valencia ve İtalya'nın Roma ekiplerinde görev yapmıştı. Daha sonra Boca Juniors'a dönen Gago, son yıllarda üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamamasına rağmen geçen yıl Velez'e transfer olmuştu.
Gago, Arjantin Milli Takımı'nda ise 61 kez sahaya çıkmıştı.
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