Feryal Öney İş Sanat’a konuk oluyor

Türk halk müziğinin sevilen sesi Feryal Öney, İş Sanat’a konuk oluyor.

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00
Feryal Öney İş Sanat’a konuk oluyor
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“Arzu Kızım”, “İp Attım” ve “Bozatlı Hızır” gibi hareketli türkülerin yer aldığı bir repertuvarla sevenleriyle buluşacak Öney’e konserde Ayhan Akkaya, Turgay Özkurt, Mehmed Mert Baycan, Kutay Özcan ve Cansun Küçüktürk eşlik ediyor. 17 Nisan Cumartesi saat 20.30’da ilk gösterimi yapılacak konser sezon boyunca kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalında ve internet sitesinde erişime açık olacak.


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