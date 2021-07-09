Fethiye Belediyesi’ne çevre ödülü

Fethiye Belediyesi’ne çevre ödülü
Fethiye Belediyesi, salgın sürecinde çevre eğitimi ve bilinçlendirme çalışmalarındaki başarısı nedeniyle, TÜRÇEV’in belirlediği ulusal jüri tarafından verilen “Türkiye’nin En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri” ödülünü almaya hak kazandı.
Değerlendirme, KÜltÜr ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri BölÜmÜ, Gazi Üniversitesi Eğitim FakÜltesi, Selçuk Üniversitesi Turizm FakÜltesi ve Doğa Koruma Merkezi’nden oluşan JÜri Üyeleri ile çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi. Fethiye Belediyesi, geçen sene çevreci bisiklet ile yine yılın çevre ödÜlÜnÜ almıştı.
Çevre ödÜlÜ alan belediyeler ise şu şekilde sıralandı: Fethiye Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Antalya BÜyÜkşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Alanya Belediyesi. ÖdÜlÜ almaktan mutlu olduğunu söyleyen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “İkinci yılda ikinci ödÜlÜmÜzÜ alıyoruz. Cumhurbaşkanlığı tarafından dÜzenlenen sıfır atık projesinde ‘çevreci bisiklet’ projesi ödÜlÜne layık görÜlmÜştÜk. Salgın sÜrecinde yapmış olduğumuz hizmetlerin ödÜlle taçlandırılmasından dolayı çok mutlu oldum. Bu yıl da TÜrkiye’nin En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri kapsamında ödÜl alıyoruz. Bu sÜreçte emeği geçen tÜm personelimize ve yurttaşlarımıza teşekkÜr ediyorum. Ben bu ödÜlÜ şahsım adına değil, Fethiye’de yaşayan çevreci dostlarım adına alıyorum” dedi.
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