Fethiye’de söndürme çalışmalarına paraşütçüler de katıldı

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi organizasyonunda bir araya gelen çok sayıda paraşütçü, hem havadan kontrol sağladı hem de yangınlara müdahale etti.

Çalışmalara katılan paraşütçülerden Burak Pehlivan, gündüzleri yangın söndürme çalışmalarına katıldıklarını, diğer yandan uçuş gerçekleştirdiklerini, geceleri de nöbet tuttuklarını aktardı. Pehlivan, “Gündüz uçuşu olduğu için çalışmalara katılamayanlar, gece nöbete kalıyordu. Gündüz uçuşu olmayanlar yangın söndürme çalışmalarına katılıyordu. İnanılmaz sarp araziler var. Cansiparane çalıştık. Fethiye’de dumandan dolayı gün doğmadı. Her gün gördüğüm güneşi göremedim. Neredeyse günbatımı bütün gün sürdü.”

‘BİRLİK OLDUK’

Paraşütçülerden Ali Gök uçuş yaptıkları sırada bir yangını fark ettiklerini belirterek, “Havadeyken yangını gördük, indik ve araçlarımıza binerek bölgeye gittik ve yangına müdahalede bulunduk” dedi.

Fethiye’nin bazı bölgelerinin dağlık ve ormanlık olduğunu, bu nedenle hem olası yangına ilk müdahaleyi yapmak hem de olası kundaklamayı önlemek için geceleri nöbet tuttuklarına işaret eden Gök, “Tek başımıza değildik. Birlikten kuvvet doğar derler, bunu gördüm. Herkes canla başla yangına müdahale etti” ifadelerini kullandı.