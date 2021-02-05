Fethiye’nin üç sorunu çözülmeli

Fethiye’nin üç sorunu çözülmeli
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ilçeye ziyarete gelen Muğla Valisi Orhan Tavlı’ya tersanenin taşınması, bütüncül imar planı ve körfezin temizlenmesi sorununu anlattığını ve çözüm için destek istediğini söyledi.
Ziyaret ile ilgili bilgi veren Başkan Alim Karaca, “Fethiye’nin temel sorunlarıyla ilgili kendisine bilgiler sundum. İlgili bakanlıklar ile bu sorunların çözümü konusunda destek vereceğini söylediler. Antik tiyatro ile ilgili de bir çalışma yapılacağını ifade etti. Amintas’da bir çalışma yapılması, Fethiye Kalesi’nin restorasyonuyla ilgili düşüncelerimizi aktardık. Fethiye’ye kültürel anlamda gelen turistlerin rahatlıkla gezmelerini sağlayacak bir alan oluşturulması konusunda kendisine sunumlarımızı yaptık” dedi. Karaca, körfezin temizlenmesiyle ilgili konuyu da Vali Tavlı’ya aktardıklarını belirterek, “Fethiye’nin en önemli 3 sorununun, bütüncül imar planı, körfezin temizlenmesi, tersanenin taşınması olduğunu ilettim. Kendisi sorunları Fethiye Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve bakanlıklarımız ile hep birlikte çözmeye hazır olduklarını söyledi” diye konuştu.
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