FETÖ, darbe girişiminden bir yıl önce 277 bin polisi fişlemiş
FETÖ/PDY’nin, polisleri fişlemek için emniyet sistemindeki personel bilgilerini, 2015’te, 11 dakikalık çalışmayla kopyalayarak çaldığı ortaya çıktı.
Örgüt mensubu olan ya da olmayan 19 bin 645’i amir, 257 bin 140’ı polis memuru olmak üzere 276 bin 785 emniyet personeli hakkında FETÖ tarafından fişlenme kaydının bulunduğu tespit edildi.
AA’nın haberine göre, “Garson” kod adlı gizli tanığın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim ettiği verilerde FETÖ tarafından tüm emniyet teşkilatı personelinin örgüte yakınlık, uzaklık, örgütle ilgili kanaati, mezhebi, dünya görüşüne göre sınıflandırmaları yer alıyor. Gizli tanığın verdiği dijital veride, FETÖ mensubu olan ya da olmayan 19 bin 645’i amir, 257 bin 140’ı polis memuru olmak üzere 276 bin 785 emniyet personeli hakkında örgüt tarafından fişlenme kaydının bulunduğu tespit edildi.
Fişleme listesinin elde edilen bilgilere göre sürekli güncellendiği öğrenildi. Örgütün sözde “üst aklı” ile direkt olarak görüşen ve FETÖ’ye bağlılığı üst seviyede olan kişilerin kodlamaya, fişlemeye tabi tutulmadıkları, bunun da mahrem sorumlunun, söz konusu kişiler hakkında kanaat bildirecek seviyede olmamasından kaynaklı olabileceği değerlendirildi.
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