FETÖ operasyonu: 89 kişi için gözaltı kararı

06 Kasım 2020 Cuma, 08:58

Yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanması içerisinde ‘mahrem imam’ oldukları tespit edilen, 29’u çeşitli kamu kurum / kuruluşlarında aktif kamu görevlisi olmak üzere 89 ‘mahrem imam’ şüphelinin, Ankara merkezli 37 ilde, 06.11.2020 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.