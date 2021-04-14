FETÖ operasyonunda 16 şüpheliden 2'si tutuklandı
Edirne merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda gözaltı alınan 16 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen zanlılardan M.Z. ve U.K. tutuklandı. Diğer 14 şüpheli ise "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 Nisan'da İstanbul, Konya, Gaziantep, Denizli, Çorum, Bitlis, Ankara ve Adana'da operasyon düzenlemiş, arasında meslekten ihraç edilen doktor, kamu görevlisi, müfettiş, avukat ve vergi uzmanlarının da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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