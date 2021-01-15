FETÖ üyesi oldukları ileri sürülen 13 şüpheli, zodyak botla Yunanistan'a kaçarken yakalandı

15 Ocak 2021 Cuma, 13:37

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek mahallesinde yaşayan bir kişi dün polisi arayıp, şüphelendiği zodyak bot satın alan kişilerin insan kaçakçılığı yapabileceği ihbarında bulundu.

Bunun üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin satın aldıkları botla Datça ilçesi yönüne gittiğini belirlendi. Bunun üzerine polis, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ile irtiba geçip, durumu bildirdi. Çalışmalar sürerken gelen ikinci bir ihbarda şüphelilerin Marmaris'e 65 kilometre mesafedeki kırsal Bozburun Mahallesi açıklarında oldukları belirtildi.

Bunun üzerine çalışmalar bu yönde yoğunlaştırıldı. Şüphelilerin denize açıldıktan bir süre sonra fırtına nedeniyle Yeşilova mevkiinde bir koya sığındıkları tespit edildi. Sahil Güvenlik ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ortak operasyon düzenleyip, koydaki 14 şüpheliyi yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan 14 şüpheli Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na getirildi.

Şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin ifadelerinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Simi Adası'na geçmeye çalıştıkları anlaşıldı.

Sicil taramasında şüphelilerden muvazzaf astsubay E.B.'nin Amasya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, meslekten ihraç polis memuru M.K.'nin Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, esnaf S.Ö.'nün Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi'nde, meslekten ihraç öğretmenler M.E.K.'nin Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, K.T.'nin ise İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, meslekten ihraç memur Ç.Ç.C.'nin Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. meslekten ihraç komiser Y.G.'nin Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, esnaf B.H.İ.S.'nin İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamalarının sürdüğü; meslekten ihraç ebe R.Y.'nin İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nce, ihraç öğretmenler S.Y.'nin Antalya Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masası'nca, H.M.D.'nin ise Antalya Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masası'nca arandıkları; meslekten ihraç polis memuru B.B. ve özel sektör çalışanı A.E.'nin hakkında ise herhangi bir işlem ve aranma kaydı bulunmadığı anlaşıldı. Öte yandan, FETÖ/PDY üyesi oldukları ileri sürülen şüphelilerin üzerlerindeki aramalarda yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Polisteki işlemleri süren şüphelilerin 18 Ocak Pazartesi günü adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.