FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı katarı var
Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni FETÖ operasyonları için harekete geçti.
FETÖ'NÜN AVUKATLIK YAPILANMASINA OPERASYON! 60 KİŞİYE GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul merkezli 17 ilde, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik hakkında gözaltı kararı verilen 44 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
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