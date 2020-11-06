FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma: 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında emekli albayın da bulunduğu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasındaki mahrem imamlarla ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından haberleştikleri tespit edilen, biri emekli albay 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiği kaydedildi.
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