FETÖ'nün sivil imamının eşine hapis cezası
Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz'a "FETÖ üyeliği" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz'a "FETÖ üyeliği" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gonca Batmaz katıldı. Tutuksuz sanıklar Mustafa Caymaz ve Cemal İbrahim Demirhisar da duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada mütalaaya karşı savunması sorulan sanıklardan Gonca Batmaz, mahkemenin ön yargılı karar vermemesini istediğini belirtti. Savunma yapan diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.
HAPİS CEZASI
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gonca Batmaz'ın, "silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Heyet, diğer tutuksuz sanıklardan Mustafa Caymaz'ı, "silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay, Cemal İbrahim Demirhisar'ı ise aynı suçtan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.
Gonca Batmaz'ın tahliyesini de kararlaştıran heyet, üç sanık hakkında "yurt dışına çıkmama" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, Cemal İbrahim Demirhisar'ın "il dışına çıkmama" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına da karar verdi.
Video Haberler
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Skandal olay! Muhtarlardan kiraladı, üretime geçti
- İstanbul'da tekme tokat meydan dayağı
- Çalılıkların arasında saklanırken yakalandı
- Sezgin Baran Korkmaz'dan videolu mesaj
- Yasağa uyulmadı, 182 bin lira ceza kesildi
- Yüzlerce heykel açık havada sergileniyor
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
- Boğaz'da can pazarı: 1 ölü
En Çok Okunan Haberler
- Erkan Petekkaya'dan 'Kırmızı Oda' kararı
- Ünlü dizi senaristi yaşamına son verdi
- SADAT'tan 'Onur Gencer' açıklaması
- Erdoğan'ın dili sürçtü! Kürsüde 'Suriye' gafı
- Veyis Ateş hakkında harekete geçildi
- Terim evine iki dev heykel yaptırdı
- Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama
- Çift doz 'BioNTech' şartı getirdiler
- Ekonomiyi eleştiren Erdoğan’ın köylüsü gözaltına alındı
- Ziraat Bankası'ndan Demirören açıklaması