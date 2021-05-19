FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
Kocaeli ve İzmir’de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli ve İzmir’de FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 muvazzaf jandarma astsubay, 1 görevden geçici uzaklaştırılan teğmen ile 4 askeri okul eski öğrencisi olmak üzere 7 şüpheli için gözaltı kararı verdi. Polis ekipleri, Kocaeli ve İzmir’de şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
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