Feyzioğlu'nun Ayasofya fotoğrafını AKP'li eski vekil paylaştı

Ayasofya'nın cami statüsüne geçmesinin ardından kılınan ilk namaza giden Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, AKP eski Ankara Milletvekili Haluk İpek'le poz vererek fotoğraf çekti.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2020 Cuma, 21:57
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Ayasofya bugün kılınan Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı. Sosyal mesafenin dikkate alınmadığı açılışa, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'da katıldı. Feyzioğlu, AKP'li Haluk İpek'le poz vererek fotoğraf çekti. 

Söz konusu fotoğrafı Twitter üzerinden paylaşan AKP'li İpek, şu ifadeleri kullandı:

''Rabbime şükürler olsun cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürler." 

İşte Feyzioğlu ile AKP'li Haluk İpek'in Ayasofya fotoğrafı:


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