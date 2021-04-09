FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finale ev sahipliği yapacak takımın açıklanması haftaya ertelendi
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finale ev sahipliği yapacak takımın açıklanması gelecek haftaya ertelendi.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finale ev sahipliği yapacak takımın açıklanması gelecek haftaya ertelendi.
Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra İsrail'den Hapoel Unet-Credit Holon, İspanya'dan Hereda San Pablo Burgos, Lenovo Tenerife ile Casademont Zaragoza, Rusya'dan Nizhny Novgorod, Çekya'dan ERA Nymburk ve Fransa'dan SIG Strasbourg'un mücadele edeceği organizasyonun hangi takım ev sahipliğinde yapılacağı bugün açıklanacaktı.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan bilgide, ev sahibinin gelecek hafta ilan edileceği, 8'li final kura çekiminin de 16 Nisan Cuma günü gerçekleştirileceği bildirildi.
8'li finalde çeyrek final müsabakaları 5-6 Mayıs'ta, yarı finaller 7 Mayıs'ta, final ve üçüncülük mücadelesi ise 9 Mayıs'ta oynanacak.
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