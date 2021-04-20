Fibabank'ta binlerce müşterinin kişisel bilgileri sızdırıldı
Fibabank'ta binlerce müşterinin kişisel bilgilerinin sızdırıldığı ortaya çıktı.
Türkiye genelinde hizmet veren Fibabank'ta binlerce müşterinin kişisel bilgilerinin sızdırıldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili olarak Fibabank'tan yapılan açıklamada, "Banka personelinin yapmış olduğu Kredi Kayıt Bürosu (KKB) sorguları neticesinde ulaştığı kişisel verileri kendi iletişim yolları (telefon, elektronik haberleşme programı vs.) aracılığı ile üçüncü kişilere 1 Ocak 2019 ve 16 Şubat 2019 tarihleri arasında iletti" ifadelerine yer verildi.
Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Banka personelinin yapmış olduğu Kredi Kayıt Bürosu (KKB) sorguları neticesinde ulaştığı kişisel verileri kendi iletişim yolları (telefon, elektronik haberleşme programı vs.) aracılığı ile üçüncü kişilere 1 Ocak 2019 ve 16 Şubat 2019 tarihleri arasında ilettiği, ihlalin Banka çağrı merkezine gelen ihbar nitelikli arama sonrasında Banka Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda tespit edildiği, ihlalden kimlik ve finans verilerinin etkilendiği, ihlalden tahmini olarak 13500 kişinin etkilendiği bilgileri yer aldı."
Konuya ilişkin olarak incelemelerin devam ettiğini belirten banka, "Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 04.03.2021 tarih ve 2021/194 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir" açıklamasını yaptı.
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