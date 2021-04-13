FIFA arayışta! Ofsayt kavgasına çare yapay zeka!

13 Nisan 2021 Salı, 09:00

Video Asistan Hakem (VAR) uygulaması, ofsayt krizini çözemezken, yapay zeka ve yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girecek,

FIFA ofsayt kararlarında tartışmaya neden olan VAR'ı güncelleme kararı alırken , kararları verirken Yapay Zeka’ya başvurmayı düşünüyor. Ancak bu durum ‘yarı otomatik’ hale gelebilir. Şu anda FIFA’nın futbol geliştirme sorumlusu Arsene Wenger, hazırlanan değişimin önümüzdeki yıl Katar’da yapılacak Dünya Kupası’na kadar hazır olacağına dair umudu olduğunu söyledi.

İŞTE YENİ SİSTEM

Ofsaytlarda kullanılan sistem, bir oyuncunun pozisyonunun üç boyutlu modellerini anında oluşturmak için uzuv izleme ve otomatik top algılama için kullanılan Yapay Zeka tabanlı bir teknoloji. Geliştirilen sistemde vuruş noktasının doğruluğunu artırmaya yönelik çözümler, kamera sistemlerinden sensör teknolojisini kullanarak izleme verilerini içerirken, bir oyuncunun iskeleti, oyuncunun vücudunun hangi kısmının en önde olduğunu belirlemek için düzenlenecek.

Kaynak: Ajanslar