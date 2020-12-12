FIFA Başkanı'na 'özel jet' sorusu!

12 Aralık 2020 Cumartesi, 10:17

İsviçre Federal Savcılığı, FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya 2017 yılındaki özel jet kullanımına ilişkin soruşturma açılması gerektiğini açıkladı.

Inside The Games’de yer alan haberde, İsviçreli savcı Stefan Keller’in Gianni Infantino’ya ceza soruşturması açılması konusunda tavsiyede bulunduğu belirtildi. İsviçreli eski Başsavcı Michael Lauber ile Infantino arasındaki ilişkinin soruşturulması için bu yılın başında davaya atanan Keller hazırladığı raporda, 2017 yılında İsviçre ve Surinam arasındaki yolculukta Infantino’nun kullandığı özel jete ilişkin Infantino’nun suçlu olduğuna dair kanıtların olduğunu belirtti. Keller’in bu kanıtlara ilişkin soruşturma açılması tavsiyesinde bulunduğu ifade edilirken, soruşturma açma yetkisinin konfederasyon başsavcılığında olmasından dolayı dava dosyasının konfederasyon başsavcılığına gönderildiği belirtildi. Keller’in raporunu başsavcılığa sunmasından sonra FIFA’dan yapılan açıklamada, ‘’ Stefan Keller’in raporu kötü niyetli ve iftira niteliğindedir. Sunduğu rapor önyargıyla hazırlanan bir rapordur. FIFA ve Gianni Infantino, herhangi bir temele dayanmayan ve kötü niyetli suçlamalara son vermek için gerekli tüm yasal adımları atacaktır. ‘’ denildi.

Inside World Football’da yer alan haberde ise Gianni Infantino’dan önce FIFA Başkanı olan Sepp Blater’in Stefan Keller ile 90 dakikaya yakın bir görüşme yaptığı belirtildi.