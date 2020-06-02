02 Haziran 2020 Salı, 10:35

FIFA, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine sahada tepki gösteren futbolculara ceza verilmemesi için kulüplere ve organizatörlere çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamada, futbol paydaşlarının yaşanan durumun trajik yönünü göz ardı etmemesi gerektiği belirtilerek, "FIFA, konunun ne kadar hassas olduğunun farkında. George Floyd'un başına gelen trajik olay nedeniyle ona sahada destek vermek isteyen futbolcuların endişelerini de anlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Kulüplere ve organizatörlere seslenen FIFA, "Oyunun kuralını belirleyen ve yöneten tarafların, futbolculara ceza verilmesi konusu gündeme geldiğinde ortak sağduyu ve olayın içeriğinin hassaslığını göz önüne almasını istiyoruz." uyarısında bulundu.

Floyd'un öldürülmesine birçok yıldız futbolcu sahada tepki göstermişti. Borussia Dortmund'da forma giyen İngiliz futbolcu Jadon Sancho, Paderborn ile oynadıkları lig maçında attığı gol sonrası formasının altına giydiği ve üzerinde "George Floyd için adalet" yazan tişörtü kameralara göstermiş ve formasını çıkardığı için sarı kartla cezalandırılmıştı. Aynı maçta takım arkadaşı Achraf Hakimi ise attığı golün ardından formasının altındaki Floyd mesajını göstermiş ama formasını çıkarmadığı için ceza almamıştı.

Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen ABD'li futbolcu Weston McKennie maça "George için adalet" yazılı pazubendiyle çıkarken, Borussia Mönchengladbach'ın forveti Marcus Thuram ise spor tarihinin en önemli protestolarından birini sergileyen eski Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'in diz çökme hareketini, attığı golün ardından tekrar etmişti.

Bu olayların ardından Almanya Futbol Federasyonu, "Sahada politik, dini veya bireysel görüş sergilenemez." kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle bu futbolculara ceza verilip verilmeyeceği konusunu görüşmek üzere toplanma kararı almıştı.



