FIFA'dan yeni VAR çalışması! Ofsayt tartışmaları bitecek mi?
FIFA, ofsayt kararlarıyla ilgili tartışmaların önüne geçmek için yapay zeka üzerinde çalışıyor.
FIFA, Video Asistan Hakem Sistemi'nin (VAR) yol açtığı ofsayt çizgisi tartışmalarına yapay zeka ile son vermeyi planlıyor.
Daily Mail'de yer alan habere göre, dünya futbolunun patronu FIFA'nın tartışmalara son vermek için yapay zeka üzerinde çalıştığı belirtildi. Bu sayede ofsayt çizgileriyle ilgili ortaya çıkan tartışmaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.
OYUNCULARIN HAREKETLERİNİ İZLEYECEK
Geliştirilen bu sisteme göre yapay zeka, sahadaki futbolcuların hareketlerini takip edecek ve tam ofsayt olabilecek anı yakalayacak. Bu sayede VAR, saniyeler içinde pozisyonun ofsayt olup, olmadığı ile ilgili orta hakeme bilgi verecek.
Bu yapay zeka en ilerideki oyuncunun, gol atabileceği uzvunu otomatik olarak tespit edecek.
PREMİER LİG'DEN YENİ KARAR
İngiltere, VAR'ın yarattığı tartışmalarla ilgili olarak çalışma yapma kararı aldı. Buna göre, İngiltere Futbol Federasyonu, önümüzdeki günlerde, Premier Lig'deki 20 kulübün yetkilileriyle bir araya gelecek.
Gerçekleştirilecek olan toplantıda 2021-22 sezonu için öneriler dinlenecek. Öte yandan kulüpler, penaltı ve kırmızı kart kararlarından hakeme itiraz etme hakkı istiyorlar.
Video Haberler
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- AB, Türkiye’ye yaptırımları dondurdu
- Açığa alınan hekim göreve başladı
- MHP yönetiminde dikkat çeken isimler
- Hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp, keserek yediler
- Bunlar boş laf HDP kapatılamaz
- Mustafa Kemal'in açtığı yolda asla yürümeyeceğime...
- AYM'den HDP'liler hakkında dikkat çeken ihlal kararı
- Merve Kavakcı'nın kardeşinden sert yanıt
- Altaylı'dan İnsan Hakları Eylem Planı tepkisi
- Mustafa Sarıgül'den 'HDP'ye kapatılma davası' yorumu