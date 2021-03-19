FIFA'dan yeni VAR çalışması! Ofsayt tartışmaları bitecek mi?

19 Mart 2021 Cuma, 12:54

FIFA, Video Asistan Hakem Sistemi'nin (VAR) yol açtığı ofsayt çizgisi tartışmalarına yapay zeka ile son vermeyi planlıyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre, dünya futbolunun patronu FIFA'nın tartışmalara son vermek için yapay zeka üzerinde çalıştığı belirtildi. Bu sayede ofsayt çizgileriyle ilgili ortaya çıkan tartışmaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

OYUNCULARIN HAREKETLERİNİ İZLEYECEK

Geliştirilen bu sisteme göre yapay zeka, sahadaki futbolcuların hareketlerini takip edecek ve tam ofsayt olabilecek anı yakalayacak. Bu sayede VAR, saniyeler içinde pozisyonun ofsayt olup, olmadığı ile ilgili orta hakeme bilgi verecek.

Bu yapay zeka en ilerideki oyuncunun, gol atabileceği uzvunu otomatik olarak tespit edecek.

PREMİER LİG'DEN YENİ KARAR

İngiltere, VAR'ın yarattığı tartışmalarla ilgili olarak çalışma yapma kararı aldı. Buna göre, İngiltere Futbol Federasyonu, önümüzdeki günlerde, Premier Lig'deki 20 kulübün yetkilileriyle bir araya gelecek.

Gerçekleştirilecek olan toplantıda 2021-22 sezonu için öneriler dinlenecek. Öte yandan kulüpler, penaltı ve kırmızı kart kararlarından hakeme itiraz etme hakkı istiyorlar.