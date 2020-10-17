File derbisinde kazanan Fenerbahçe Opet
Sultanlar Ligi'nin 10'uncu hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, kendi sahasında Galatasaray HDI Sigorta’yı 26-24, 25-16, 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve ligdeki 8'inci galibiyetine uzandı.
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10'uncu hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, kendi sahasında Galatasaray HDI Sigorta’yı 26-24, 25-16, 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve ligdeki 8'inci galibiyetine uzandı.
Sarı lacivertli ekipte kaptan Eda Erdem Dündar ile Kübalı smaçör Melissa Vargas kaydettikleri 15’er sayıyla takımın en skorer isimleri olurken; Galatasaray HDI Sigorta'dan Olesia Rykhliuk 21 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başardı.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, yönetim kurulu üyeleri Simla Türker Bayazıt, Metin Sipahioğlu ve İlker Dinçay ile 75 yıllık Yüksek Divan Kurulu Üyesi 95 yaşındaki Turan Demirel de takip etti.
Günün diğer maçlarında ise alınan skorlar şu şekilde:
PTT - Karayolları: 3-1 (20-25 / 25-14 / 25-22 / 25-19)
Beylikdüzü Voleybol - Kuzeyboru: 0-3 (18-25 / 13-25 / 18-25)
Sistem9 Yeşilyurt - İlbank: 3-1 (25-19 / 19-25 / 25-19 / 25-14)
Sarıyer Belediyesi - Çan Gençlik Kale Spor: 3-1 (21-25 / 25-22 / 25-18 / 25-22)
Nilüfer Belediyesi - Aydın Büyükşehir Belediye: 3-1 (25-19 / 25-18 / 17-25 / 30-28)
Eczacıbaşı VitrA - Türk Hava Yolları: 3-0 (25-19 / 25-17 / 25-13)
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketinde Cumhur İttifakı eridi!
- Raflara 'Türk markalarına dokunmayın' yazıları astılar
- CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı
- Fatih Portakal istifasıyla ilgili iddiaları yanıtladı!
- Aliyev, A Haber’i ters köşe yaptı
- Rusya, Atina’nın tezlerine arka çıktı
- ‘Adrese teslim’ hazırlığı
- Yargı Didişmesi
- Buraya gökdelen yaptırmayacaksın değil mi?
- Rahmi Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Video Haberler
- Muharrem İnce ile yurttaş arasında ilginç diyalog
- Metin Uca'dan çok sert sözler: O adamı rezil edeceğim!
- İmamoğlu'ndan çok sert yasak tepkisi
- Skandal görüntüler: 'Hayatımızı 6 TL’ye sonlandırıyoruz'
- Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
- İstanbul’da feci ölüm kamerada
- Sokak röportajında isyan eden yurttaşın gözyaşları
- Kadıköy'deki kavgaya köpekler de dahil oldu!
- Muharrem İnce'yi üzen askerlik anısı
- Denizde bulduğu para dolu çantayı sahibine gönderdi
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketinde Cumhur İttifakı eridi!
- Raflara 'Türk markalarına dokunmayın' yazıları astılar
- CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı
- Fatih Portakal istifasıyla ilgili iddiaları yanıtladı!
- Aliyev, A Haber’i ters köşe yaptı
- Rusya, Atina’nın tezlerine arka çıktı
- ‘Adrese teslim’ hazırlığı
- Yargı Didişmesi
- Buraya gökdelen yaptırmayacaksın değil mi?
- Rahmi Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı