Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'ne hazırlanıyor

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 20:24

CEV Avrupa Altın Ligi turnuvasında mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Ankara’da bulunan TVF Başkent Voleybol Salonu'nda kampa girdi. Bu yıl ilk defa CEV Avrupa Altın Ligi’nde mücadele edecek olan ay-yıldızlılar, bugün başantrenör Nedim Özbey yönetiminde ilk antrenmanlarına çıktı.

Millilerimiz, Ankara’daki kamp bittikten sonra 24-26 Mayıs ve 1-2 Haziran'da İstanbul'da kampa girerek turnuva öncesi son hazırlıklarını yapacak. Avrupa Altın Ligi'nin C Grubu'nda Çekya, Belarus ve Portekiz ile karşılaşacak olan voleybolcularımız, 28 Mayıs’taki ilk maçta saat 16:00’da Çekya ile karşılaşacak.

"BAŞARILI OLMAMAMIZ İÇİN NEDEN YOK"

Antrenman öncesinde millilerimizle bir araya gelen TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, şunları kaydetti:

"Öncelikle hepinize hoş geldin diyor, kampınızın en verimli şekilde geçmesini diliyorum. Pandemi sebebiyle zor bir sezonu geride bıraktık. Genç bir takıma sahibiz. İyi bir jenerasyon yakaladık. Önümüzde Avrupa Altın Ligi ve Avrupa Voleybol Şampiyonası var. Başarılı olmamamız için hiçbir neden yok. Federasyon olarak tesislerimiz, antrenörlerimiz ve tüm imkanlarımızla sizlerin başarılı olabilmesi için çalışıyoruz. Hepimiz bir aileyiz, sizler bizim evladımızsınız. Bizlere emanetsiniz. Umuyorum ki önce Avrupa Altın Ligi’nde ardından Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda ülkemizin göğsünü kabartacak ve gururlandıracak başarılara imza atacaksınız. Kazasız, belasız, sakatlıksız bir milli takım dönemi olmasını temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum”