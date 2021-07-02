Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası’ndaki maç programı belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Voleybol Şampiyonası grup aşamasındaki maç programı açıklandı.
Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde 18 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'nda yer alan Türkiye, grup etabında ev sahibi Romanya'nın yanı sıra Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, grup karşılaşmalarını Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde oynayacak.
Milli takımın, grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:
18 Ağustos 20.30 Romanya-Türkiye
20 Ağustos 20.30 Türkiye-Ukrayna
22 Ağustos 17.30 Türkiye-İsveç
23 Ağustos 20.30 Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos 17.30 Hollanda-Türkiye
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