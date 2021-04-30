Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi takvimi belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların gün ve saatleri açıklandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 25 Mayıs - 25 Haziran tarihlerinde İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIVB Voleybol Miletler Ligi’ndeki maç programı belli oldu.
Filenin Sultanları; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland ile karşılaşacak. İtalya’nın Rimini kentinde düzenlenecek organizasyon, Covid-19 önlemleri sebebiyle fanus sistemiyle oynanacak.
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde takımlar, toplam 15 maç oynayacak. Karşılaşmalarda en yüksek puana ulaşan dört takım, finallerde mücadele etmeye hak kazanacak. Ay-yıldızlıların maç programı şöyle:
25 Mayıs 2021 13.00: Türkiye - Sırbistan
26 Mayıs 2021 22.00: Türkiye - İtalya
27 Mayıs 2021 19.00: Polonya - Türkiye
31 Mayıs 2021 17.00: Kanada - Türkiye
1 Haziran 2021 11.00: Türkiye - Almanya
2 Haziran 2021 17.00: Çin - Türkiye
6 Haziran 2021 14.00: Türkiye - Tayland
7 Haziran 2021 13.00: Türkiye - Dominik Cumhuriyeti
8 Haziran 2021 13.00: Türkiye - Rusya
12 Haziran 2021 14.00: Japonya - Türkiye
13 Haziran 2021 11.00: Türkiye - Belçika
14 Haziran 2021 22.00: A.B.D. - Türkiye
18 Haziran 2021 22.00: Türkiye - Hollanda
19 Haziran 2021 22.00: Güney Kore - Türkiye
20 Haziran 2021 22.00: Brezilya - Türkiye
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