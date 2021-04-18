Filipinler'de 25 milyon dolar değerinde yasa dışı midye kabukları ele geçirildi
Ekolojik koruma altında olan Palawan eyaletinde yaklaşık 25 milyon dolar (201 milyon 800 bin TL) değerinde, yasa dışı olarak toplanan yaklaşık 200 ton dev midye kabukları ele geçirildi. Filipinler'deki olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Filipinler Sahil Güvenlik yetkilileri, ekolojik koruma altında olan Palawan eyaletinde tanesi 250 kiloya kadar ulaşan, yerel deniz ekosistemi için hayati önem taşıyan 25 milyon dolar değerinde dev midye kabukları ele geçirdi. Yetkililer, deniz ekosistemini kalıcı olarak etkileyecek dev midye kaçakçılığının bir suç olduğunu belirtti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
BİRÇOK BALIK İÇİN BESİN KAYNAĞI
Filipinler, dünyanın dev tropikal deniztarağı türlerinin çoğuna ev sahipliği yapmaktadır. Tridacna gigaları adı verilen dev midyelerin, insanlar tarafından yenen birçok balık türü için besin kaynağı olan deniz yosunu içeriyor. Midye kabuklarının ise mücevherlerde ve süslemelerde fildişi yerine kullanılıyor.
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