Final öncesi Bayern Münih'te Thomas Müller şoku!
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali öncesi Alman devi Bayern Münih'te Thomas Müller'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali öncesi Alman devi Bayern Münih'te Thomas Müller'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Alman spor medyasında yer alan haberlere göre; Katar'da bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali'nde Meksika'nın Tigres takımı ile karşılaşacak olan Bayer Münih'te Thomas Müller şoku yaşanıyor. Kupanın yarı finalinde Mısır'ın Al-Ahly ekibi ile oynanan ve Bayer Münih'in 2-0 galip geldiği maç öncesi yapılan testte bütün futbolcuların sonucu negatif çıkmıştı. Tigres ile oynanacak final maçı öncesi yapılan testte de yine Bayern Münihli futbolcuların sonuçları negatif olarak açıklandı. Ardından bir kez daha yapılan testte Bayern Münih'in 31 yaşındaki futbolcusu Thomas Müller'in testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Bu gelişmenin ardından deneyimli forvetin, takımın bulunduğu otelden ayrılarak başka bir otele yerleştiği öğrenildi. Alman medyasındaki yorumlarda, Thomas Müller'in virüsü nereden ve nasıl kaptığının büyük bir soru işareti olarak kaldığı dile getirildi.
Bayern Münih ile Tigres arasında bu akşam saat 21.00'de oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası Final maçının 138 ülkede canlı yayınlanacağı belirtildi.
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