Financial Times: Biden’ın gelişiyle Erdoğan ve Selman gibi isimler kaybedenler safında yer aldı

11 Kasım 2020 Çarşamba, 10:21

Donald Trump’ın seçim sonucunu reddetmesine rağmen Joe Biden başkanlık için hazırlıklara başladı. Uluslararası kamuoyunda tebrik mesajları alan Biden’ın seçilmesiyle neler olacağı, dengelerin nasıl sağlanacağı konuşulan konulardan biri oldu. İngiltere’deki Financial Times gazetesi konuyla ilgili hazırladığı haberinde Biden’ın zaferinin kazanan ve kaybedenleri ile ilgili de bir rapor hazırladı. Financial Times’ın haberinde, Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonuçtan zarar gören ve kaybedenler listesinde yer aldı.

‘TÜRKİYE İLE UYUM İÇİNDEYDİLER’

Sözcü’de yer alan habere göre, makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yazılan paragrafta ise, “Türkiye’nin cumhurbaşkanı ve Donald Trump, doğal bir uyum içerisindeydiler ve etkileşimsel bir siyasete sahiplerdi. ABD Başkanı, Rusya’dan hava savunma sistemi alan Türkiye’ye finansal yaptırım uygulanmaması için kalkan oldu" ifadelerine yer verildi.

“Biden’ın stratejik olarak çok büyük öneme sahip olan ve Suriye, Irak ve İran’la sınırı bulunan NATO üyesini kaybetmemek için yaklaşımını dengelemesi gerek” yorumu yapıldı.

‘YALAN HABERİ NETANYAHU’DA KULLANIYOR’

Financial Times, Trump’ın kullandığı “fake news” (yalan haber) ifadesinin İsrail’de Binyamin Netanyahu ve Brezilya’da Jair Bolsonaro tarafından sık sık kullanıldığını aktarırken, “Donald Trump gibi kalıpların dışına çıkan bir başkan Amerika dışında destekçi elde etti. Trump’ın liberal elitler diye küçümsediği grup da dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin destekçileri ve İngiltere’de Brexit’i savunanlar bu ifadeyi sık sık kullandı” ifadesine yer verdi.

‘EN ÇOK MERKEL SEVİNDİ’

Trump’ın seçimi kaybetmesine en çok sevinenlerin Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile birlikte birçok AB ülkesi olduğunu yazan Financial Times muhabiri Gideon Rachman, “Birçok AB lideri ikinci bir Trump döneminin ABD’nin NATO’dan ayrılması ve AB’yi karşısına alması anlamına geleceğinden endişe ediyordu” diye yazdı.