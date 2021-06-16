Finlandiya – Rusya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
B Grubu’na Danimarka galibiyet ile başlayan Finlandiya ile ilk maçında Rusya’ya farklı mağlup olan Rusya, günün ilk maçında karşı karşıya geliyor.
Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu’da Finlandiya, tarihinde ilk kez katıldığı turnuvada ikinci galibiyetini arıyor. İlk maçta Danimarka’yı Joel Pohjanpalo’nun golüyle mağlup eden Finlandiya kazanırsa gruptan çıkma yolunda büyük bir adım atmış olacak.
İlk maçta Belçika’ya 3-0 mağlup olan Rusya ise kazanarak gruptan çıkma şansını son maça taşımak istiyor.
Kretovskiy Stadyumu’nda oynanacak maçı Danny Makkelie yönetecek. Yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak.
TSİ 16.00’da başlayacak maç TRT 1’den yayınlanacak.
Finlandiya muhtemel 11: Hradecky; Raitala, Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy, Uronen; Lod, Sparv, Kamara; Pohjanpalo, Pukki.
Rusya muhtemel 11: Shunin; Fernandes, Semyonov, Dzhikiya, Zhirkov; Barinov, Ozdoyev; Zobnin, Golovin, Kuzyayev; Dzyuba
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