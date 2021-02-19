Finlandiya'da PCR testlerinde gizlenebilen koronavirüs mutasyonu tespit edildi

19 Şubat 2021 Cuma, 16:02

Finlandiya kamu yayın kurumu YLE'den aktardığı habere göre, Helsinki'de Vita Laboratuvarları Covid-19'un daha önce rastlanmayan, "benzersiz" bir mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı. "Fin-796H" adı verilen mutasyona uğramış Covid-19 tipinin, daha önce İngiltere'de ve Güney Afrika'da görülen mutasyonlarla bazı özellikleri paylaştığı fakat tamamıyla yeni bir genetik kombinasyona sahip olduğu belirtildi.

GİZELENEBİLİR UYARISI

Finlandiyalı bilim insanları, benzersiz yapıdaki virüsün, boğaz ve burun sürüntülerinde Covid-19 RNA'sına özgü genetik sekansları arayan PCR testlerinden gizlenebileceği uyarısında bulundu. Henüz daha bulaşıcı veya bağışıklığa daha dirençli olup olmadığı bilinmeyen yeni mutasyonun, Covid-19 vaka sayısının görece düşük olduğu Finlandiya'ya yurt dışından geldiği sanılıyor.