Finlandiya'da PCR testlerinde gizlenebilen koronavirüs mutasyonu tespit edildi
Finlandiya'da, yeni tip koronavirüsün (Covid-19), Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testlerinde görülmeme ihtimali olan yeni bir mutasyonunun keşfedildiği bildirildi.
Finlandiya kamu yayın kurumu YLE'den aktardığı habere göre, Helsinki'de Vita Laboratuvarları Covid-19'un daha önce rastlanmayan, "benzersiz" bir mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı. "Fin-796H" adı verilen mutasyona uğramış Covid-19 tipinin, daha önce İngiltere'de ve Güney Afrika'da görülen mutasyonlarla bazı özellikleri paylaştığı fakat tamamıyla yeni bir genetik kombinasyona sahip olduğu belirtildi.
GİZELENEBİLİR UYARISI
Finlandiyalı bilim insanları, benzersiz yapıdaki virüsün, boğaz ve burun sürüntülerinde Covid-19 RNA'sına özgü genetik sekansları arayan PCR testlerinden gizlenebileceği uyarısında bulundu. Henüz daha bulaşıcı veya bağışıklığa daha dirençli olup olmadığı bilinmeyen yeni mutasyonun, Covid-19 vaka sayısının görece düşük olduğu Finlandiya'ya yurt dışından geldiği sanılıyor.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Metropoll Araştırma'dan son anket
- Kamu kurumlarına milyonlarca liralık tüy dökücü krem
- İYİ Parti'de istifa
- Tartışmalı tezin danışmanı Kuran dekan oluyor
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Genelkurmay başkanının yetkilerinin daraltılmasına tepki
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Bildirici'den ekrana çıkmayacaklar listesi iddiası
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'
Video Haberler
- Çağrı merkezi üzerinden 4 milyon liralık vurgun
- Sanatçı Nilüfer koronavirüs aşısı oldu
- Görüntüleri gündem olmuştu: Mehmet Yaşin'den açıklama
- Şantiyelere inen kutup ayıları paniğe neden oldu
- Yurttaşlar görüntüledi! Hortum anı kamerada
- Yavru köpeği araç klimasında ısıtarak kurtardılar
- 'Cacabey'in medresesi restorasyon bekliyor
- Yasağı ihlal eden kadına ceza yerine öpücük
- Muhabir canlı yayın sırasında soyuldu
- Güldür Güldür'de 'yağ' göndermeli skeç kahkahaya boğdu
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Metropoll Araştırma'dan son anket
- Kamu kurumlarına milyonlarca liralık tüy dökücü krem
- İYİ Parti'de istifa
- Tartışmalı tezin danışmanı Kuran dekan oluyor
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Genelkurmay başkanının yetkilerinin daraltılmasına tepki
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Bildirici'den ekrana çıkmayacaklar listesi iddiası
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'