Fırat Aydınus ilk kez Kayserispor-Beşiktaş maçında

02 Ocak 2021 Cumartesi, 10:07

Hakem Fırat Aydınus, ilk kez Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak bir maçı yönetecek.

Süper Lig’in 16.haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş arasında Kadir Has Stadı’nda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek. İstanbul Bölgesi Süper Lig hakemi ilk kez iki takım arasındaki bir maçta düdük çalacak.

İstanbul Bölgesi Süper Lig hakemi Fırat Aydınus, bugüne kadar Hes Kablo Kayserispor 46 maçını yönetti. Bu maçlarda sarı kırmızılı ekip 17 kez kazanıp 16 kez kaybederken 13 kez de berabere kaldı. Bu 46 maçta Aydınus, Kayserispor aleyhine 12 kırmızı kart, 113 sarı kart çıkarırken rakiplerine ise 7 kırmızı kart 83 sarı kart çıkardı. Fırat Aydınus, hakemlik yaşamında 43 kez Beşiktaş maçı yönetti. Siyah Beyazlılar bu maçlarda 17 kez kazanıp 14 kez kaybetti ve 12 kez de berabere kaldı. 47 yaşındaki hakem, Beşiktaş’a 8 kez kırmızı 98 kez sarı kart gösterirken rakiplerine ise 14 kez kırmızı 118 kez sarı kart çıkardı. Fırat Aydınus son olarak Kayserispor’un geçen sezon sahasında 1-0 kazandığı Çaykur Rizespor maçını yönetirken, Beşiktaş’ın ise geçen sezon deplasmanda 1-0 kazandığı Yeni Malatyaspor maçını yönetmişti.

Fırat Aydınus’un bu maçta yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay yapacak. Maçın 4.hakemi ise Yasin Kol olarak belirlendi.



