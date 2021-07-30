Firma ihbar edildi: İnşaatlarda kaçak çalıştırılan 21 Afgan işçi yakalandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, inşaatlarda kaçak çalışan ve yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 21 Afganistan uyruklu yakalandı.

DHA
30 Temmuz 2021 Cuma, 15:47
Firma ihbar edildi: İnşaatlarda kaçak çalıştırılan 21 Afgan işçi yakalandı
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Başiskele Jandarma Komutanlığı ekipleri, firma tarafından inşaatlarında kaçak göçmenlerin çalıştırıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan araştırma sonucu inşaatlarda kaçak çalıştığı tespit edilen 21 Afgan yakalandı. Kaçak göçmenler, Covid-19 testi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Afgan kaçakların, testin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.



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