Firma ihbar edildi: İnşaatlarda kaçak çalıştırılan 21 Afgan işçi yakalandı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, inşaatlarda kaçak çalışan ve yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 21 Afganistan uyruklu yakalandı.
Başiskele Jandarma Komutanlığı ekipleri, firma tarafından inşaatlarında kaçak göçmenlerin çalıştırıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Yapılan araştırma sonucu inşaatlarda kaçak çalıştığı tespit edilen 21 Afgan yakalandı. Kaçak göçmenler, Covid-19 testi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Afgan kaçakların, testin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.
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