Flaş iddia: Liverpool Ozan'ı istiyor!

28 Temmuz 2020 Salı, 10:29

30 yıl aradan sonra Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Liverpool'da dün ilk ayrılık yaşandı. Dejan Lovren, 12 milyon avro bonservis bedeliyle İngiliz ekibinden Zenit'e transfer oldu.

Alman basınından Bild'in haberine göre, İngiliz ekibi Lovren'in yerine Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak'ı transfer etmeyi düşünüyor. Liverpool'un bu transfer için 35 milyon avro'yu gözden çıktığı öğrenildi.

Genç stoperin sözleşmesinde 45 milyon avro serbest kalma maddesi bulunuyor. Ancak bu madde önümüzdeki yaz transfer döneminde geçerli olacak. Ekonomik olarak zor günlerden geçen Schalke'nin 35 milyon avro'luk teklif gelmesi durumuda Ozan'ı satmaya sıcak baktığı öğrenildi.



