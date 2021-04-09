Foça Belediye Başkanı Gürbüz'den 2. yıl değerlendirmesi

09 Nisan 2021 Cuma, 07:00

Yüzde 56.22 oranıyla 31 Mart 2019’da göreve geldiğini belirten Başkan Gürbüz, “Stratejik plan ile çalışmaya başladık. Temel ve acil ihtiyaçlarımızı tespit ettik, en acil ihtiyaçlarımızı tamamladık. Dinleyen bir yapı oluşturarak, bölgesel talepleri yerinde birlikte inceledik. Kent dokusu ve korumacılık anlayışını ileriye taşıyoruz. Köylerimizde kadın ve çocuklar için sosyal alanlarımız genişliyor. Yatırımlarımızın ve fikirlerimizin turizm, tarım ve kent tarihi için artacağı yeni dönemde heyecanlı ve istekliyiz’’dedi.

Zorlukları aşacağız Başta pandemi, doğal afetler ve iklim krizinin getirdiği zorluklar nedeniyle kriz belediyeciliği çalışmalarının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, gelecekle ilgili düşüncelerini şöyle paylaştı. “Birlikte olmanın ortaya çıkardığı güç ile zorlukları yine birlikte aşacağız ve bize kalan dayanışma en güzel eserimiz olacak. Bizler de Foça Belediyesi olarak ekonomik ölçülerinden şaşmayan, doğayı ve insanı en üste koyduğumuz bir çalışma disipliniyle tümimkân ve enerjimizi sizler için kullanmaya devam edeceğiz. En güzel gökyüzü ve en güzel iklimi birlikte paylaştığımız sizlere güzel yarınlar diliyorum” paylaşımı yaptı.