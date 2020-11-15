Forbes açıkladı: Dünyanın en çok kazanan hayatını kaybetmiş ünlüleri

Forbes dergisi, hayatta olmayıp da 2020'nin en çok kazanan ünlülerini açıkladı. Ünlülerin 1 Ekim 2019 ile 1 Ekim 2020 kazançları dikkate alınarak liste hazırladı. İşte öldükten sonra bile en çok kazanan ünlüler...

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2020 Pazar, 11:29
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13 | Marilyn Monroe

Kazancı: 8 milyon dolar

Ölümü: 4 Ağustos 1962 (36 yaşındaydı)

12 | George Harrison

Kazancı: 8,5 milyon dolar

Ölümü: 29 Kasım 2001 (58 yaşındaydı)

11 | Freddie Mercury

Kazancı: 9 milyon dolar

Ölümü: 24 Kasım 1991 (45 yaşındaydı)

10 | Prince

Kazancı: 10 milyon dolar

Ölümü: 21 Nisan 2016 (57 yaşındaydı)

9 | John Lennon

Kazancı: 13 milyon dolar

Ölümü: 8 Aralık 1980 (40 yaşındaydı)

8 | Bob Marley

Kazancı: 14 milyon

Ölümü: 11 Mayıs 1981 (36 yaşındaydı)

7 | Juice WRLD

Kazancı: 15 milyon dolar

Ölümü: 8 Aralık 2019 (21 yaşındaydı)

6 | Kobe Bryant

Kazancı: 20 milyon dolar

Ölümü: 26 Ocak 2020 (41 yaşındaydı)

5 | Elvis Presley

Kazancı: 23 milyon dolar

Ölümü: 16 Ağustos 1977 (42 yaşındaydı)

4 | Arnold Palmer

Kazancı: 25 milyon dolar

Ölüm: 25 Eylül 2016 (87 yaşındaydı)

3 | Charles Schulz

Kazancı: 32.5 milyon dolar

Ölümü: 12 Ocak 2000 (77 yaşındaydı)

2 | Dr. Seuss

Kazancı: 33 milyon dolar

Ölümü: 24 Eylül 1991 (87 yaşındaydı)

1 | Michael Jackson

Kazancı: 48 milyon dolar

Ölümü: 25 Haziran 2009 (50 yaşındaydı)


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