Forbes açıkladı: Dünyanın en çok kazanan hayatını kaybetmiş ünlüleri
Forbes dergisi, hayatta olmayıp da 2020'nin en çok kazanan ünlülerini açıkladı. Ünlülerin 1 Ekim 2019 ile 1 Ekim 2020 kazançları dikkate alınarak liste hazırladı. İşte öldükten sonra bile en çok kazanan ünlüler...
13 | Marilyn Monroe
Kazancı: 8 milyon dolar
Ölümü: 4 Ağustos 1962 (36 yaşındaydı)
12 | George Harrison
Kazancı: 8,5 milyon dolar
Ölümü: 29 Kasım 2001 (58 yaşındaydı)
11 | Freddie Mercury
Kazancı: 9 milyon dolar
Ölümü: 24 Kasım 1991 (45 yaşındaydı)
10 | Prince
Kazancı: 10 milyon dolar
Ölümü: 21 Nisan 2016 (57 yaşındaydı)
9 | John Lennon
Kazancı: 13 milyon dolar
Ölümü: 8 Aralık 1980 (40 yaşındaydı)
8 | Bob Marley
Kazancı: 14 milyon
Ölümü: 11 Mayıs 1981 (36 yaşındaydı)
7 | Juice WRLD
Kazancı: 15 milyon dolar
Ölümü: 8 Aralık 2019 (21 yaşındaydı)
6 | Kobe Bryant
Kazancı: 20 milyon dolar
Ölümü: 26 Ocak 2020 (41 yaşındaydı)
5 | Elvis Presley
Kazancı: 23 milyon dolar
Ölümü: 16 Ağustos 1977 (42 yaşındaydı)
4 | Arnold Palmer
Kazancı: 25 milyon dolar
Ölüm: 25 Eylül 2016 (87 yaşındaydı)
3 | Charles Schulz
Kazancı: 32.5 milyon dolar
Ölümü: 12 Ocak 2000 (77 yaşındaydı)
2 | Dr. Seuss
Kazancı: 33 milyon dolar
Ölümü: 24 Eylül 1991 (87 yaşındaydı)
1 | Michael Jackson
Kazancı: 48 milyon dolar
Ölümü: 25 Haziran 2009 (50 yaşındaydı)
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