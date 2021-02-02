Ford, Güney Afrika'daki üretim tesislerine 1 milyar dolar yatırım yapacak

02 Şubat 2021 Salı, 13:41

ABD'li araç üreticisi Ford, yatırımın 683 milyon dolarını Silverton üretim tesisini geliştirmek ve teknolojisini yenilemek için kullanacak. Tedarikçi tesisleri yenilemek için ise 365 milyon dolar yatırım yapılacak.

Ford'un uluslararası piyasalar grubunun operasyon müdürü olan Andrea Cavallaro, yatırımla Güney Afrika'daki üretim kapasitesinin 168,000'den 200,000 araca çıkacağını belirtti.

Cavallaro, "Bu, Ford'un Güney Afrika'daki 97 yıllık tarihi boyunca yaptığı en büyük yatırım ve yerel otomotiv sektöründe de yapılmış en büyük yatırım" dedi. Yatırım ile 1,200 yeni istihdam yaratılacak.

Kaynak: Reuters